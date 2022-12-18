«Месси уже обошел всех по величию. Если Аргентина не выиграет – ничего страшного». Мостовой о финале ЧМ-2022

будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022.

«Сегодня буду болеть за Аргентину, я всегда на стороне Месси. Он великий игрок.

Это будет классный матч, но я уверен, что Францию списывать со счетов нельзя. Это очень опытная команда, которая многое выиграла уже.

Даже если сегодня не выиграет, то ничего страшного. Уверен, что Месси уже давно обошел всех по величию. У человека семь «Золотых мячей», такого больше не будет. Он уже все и всем доказал», – сказал бывший футболист сборной России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала , где сыграют Аргентина и . Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ