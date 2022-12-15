Агент Барбоза: «Португалия собирается позвать Моуринью, а пока ее возглавит Руй Жорже. Сантуш не уволен – договорились о расторжении контракта»
Агент Паулу Барбоза прокомментировал уход Фернанду Сантуша с поста тренера Португалии.
«Он не был уволен. Есть договоренность о прекращении контракта. Президент и тренер об этом договорились.
У Сантуша был контракт до 2024 года. Надо было договориться либо продолжать, либо разорвать контракт. Он договорился с президентом.
Сейчас есть решение, что команду временно возглавит Руй Жорже, который ранее был главным тренером молодежной сборной до 21 года, а уже после этого собираются пригласить Моуринью», – сообщил агент.
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