Агент Барбоза: «Португалия собирается позвать Моуринью, а пока ее возглавит Руй Жорже. Сантуш не уволен – договорились о расторжении контракта»

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Агент Паулу Барбоза прокомментировал уход Фернанду Сантуша с поста тренера Португалии.

«Он не был уволен. Есть договоренность о прекращении контракта. Президент и тренер об этом договорились.

У Сантуша был контракт до 2024 года. Надо было договориться либо продолжать, либо разорвать контракт. Он договорился с президентом.

Сейчас есть решение, что команду временно возглавит Руй Жорже, который ранее был главным тренером молодежной сборной до 21 года, а уже после этого собираются пригласить Моуринью», – сообщил агент.

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