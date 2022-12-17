Адани о Роналду: «Спортивная смерть драматична. Всегда наступает момент, когда надо расстаться с частью того, что тебе дано – с полными любви криками 80-тысячной толпы»

Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани высказался о будущем форварда .

37-летний португалец покинул «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон в ноябре.

– Стоит ли Роналду вернуться в « »?

– В жизни всегда наступает момент, когда надо расстаться с частью того, что тебе было дано – с полными любви криками 80-тысячной толпы.

Спортивная смерть – это драматический момент. Посмотрите на в Катаре: помимо Роналду есть и , и Кавани, и , и Ди Мария, и даже Месси... – сказал Адани.

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