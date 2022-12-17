Адани о Роналду: «Спортивная смерть драматична. Всегда наступает момент, когда надо расстаться с частью того, что тебе дано – с полными любви криками 80-тысячной толпы»

Теги Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Даниэле Адани Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Спортинг Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Уругвая по футболу Лука Модрич Анхель Ди Мария Луис Суарес ЧМ-2022 Футбол

Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани высказался о будущем форварда Криштиану Роналду.

37-летний португалец покинул «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон в ноябре.

– Стоит ли Роналду вернуться в «Спортинг»?

– В жизни всегда наступает момент, когда надо расстаться с частью того, что тебе было дано – с полными любви криками 80-тысячной толпы.

Спортивная смерть – это драматический момент. Посмотрите на ЧМ-2022 в Катаре: помимо Роналду есть и Суарес, и Кавани, и Модрич, и Ди Мария, и даже Месси... – сказал Адани.

У Месси последний ЧМ – а у кого еще? Суарес точно, Роналду наверняка, Неймар – возможно

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные