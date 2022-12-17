Адани о Роналду: «Спортивная смерть драматична. Всегда наступает момент, когда надо расстаться с частью того, что тебе дано – с полными любви криками 80-тысячной толпы»
Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани высказался о будущем форварда Криштиану Роналду.
37-летний португалец покинул «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон в ноябре.
– Стоит ли Роналду вернуться в «Спортинг»?
– В жизни всегда наступает момент, когда надо расстаться с частью того, что тебе было дано – с полными любви криками 80-тысячной толпы.
Спортивная смерть – это драматический момент. Посмотрите на ЧМ-2022 в Катаре: помимо Роналду есть и Суарес, и Кавани, и Модрич, и Ди Мария, и даже Месси... – сказал Адани.
У Месси последний ЧМ – а у кого еще? Суарес точно, Роналду наверняка, Неймар – возможно
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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