Депутат Свищев: «Наша задача – думать об интересах спортсменов. Выступление в Азии будет обоюдовыгодно и для нас, и для Олимпийского совета Азии»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможном выступлении российских спортсменов в Азии.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию россиян и белорусов в соревнованиях под своей эгидой.

«Можно рассмотреть возможность, наши федерации уже ведут консультации. Часть России находится как раз в Азии. Наша задача – думать об интересах спортсменов, а они думают о своей дальнейшей карьере, о том, чтобы быть в лучшей форме.

Выступление в Азии будет и для нас, и для Олимпийского совета Азии обоюдовыгодно, поскольку у нас много высококлассных спортсменов во всех видах спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) говорит, что будет следить за ситуацией, мы тоже будем. Пока есть шансы выступить на Олимпийских играх, нужно это использовать», – сказал Свищев.