Филипп Лам: «Доверия к ФИФА стало еще меньше из-за Инфантино. Он не ищет лучших решений в интересах футбола, а просто извлекает выгоду»

Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино.

«Из-за ее высшего руководства доверия к ФИФА стало еще меньше. Все больше и больше складывается впечатление, будто Инфантино не ищет лучших решений в интересах футбола, что ему попросту не хватает честности.

Нет впечатления, что он хочет внести какие-либо изменения. Он просто извлекает выгоду из футбола. И это проблема ФИФА, организации, расположенной в Европе, а не футбола.

И единственный способ изменить ситуацию – сосредоточиться на создании прозрачной процедуры выбора хозяев ЧМ», – написал Лам в колонке для RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ