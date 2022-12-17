Лам о технологиях в футболе: «Очевидные ошибки, как с голом Лэмпарда в 2010-м, должны быть исправлены. Но ИИ предполагает абсолютную справедливость, а она не может существовать»

высказался о технологических нововведениях в футболе.

«В самом футболе нет ничего плохого. Но люди, которые управляют им и продают его, растрачивают неограниченную радость от него. Они забывают, что они всего лишь поставщики услуг для общего блага.

Президенту ФИФА Джанни Инфантино доверяют во всем. Некоторые болельщики начинают верить, что технократы в подвалах ВАР оказывают разрушительное влияние, когда принимают решения о пенальти или подсчитывают миллиметры, определяя. был ли офсайд.

Очевидные ошибки, такие как в случае с забитым голом в ворота Германии на чемпионате мира 2010 года, должны быть исправлены. Но ИИ (искусственный интеллект) предполагает абсолютную справедливость, которая не может существовать.

И если за ошибкой стоит человек, как в случае с голом на «Уэмбли» в 1966 году, это гораздо более приемлемо, чем ошибка технологии», – написал бывший защитник сборной в своей колонке.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ