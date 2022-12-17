Гендиректор «Зенита» о бронзе Хорватии на ЧМ-2022: «Вклад Ловрена трудно переоценить»

Генеральный директор « » оценил вклад в бронзу сборной Хорватии на ЧМ.

Хорваты в матче за 3-е место обыграли Марокко (2:1). Ловрен провел на турнире 6 матчей, но игру с марокканцами пропустил.

«Хоть из‑за травмы Ловрен и не смог принять участие в игре, но его вклад в бронзовую медаль хорватов трудно переоценить. Надеюсь, он быстро восстановится. Обязательно поздравлю Деяна лично. А в январе начнем готовиться к возобновлению сезона», – сказал .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ