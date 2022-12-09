Флик надеется, что перед Евро-2024 футбол будет на первом плане. Споры из-за One Love привели к разногласиям в сборной Германии

и игрокам сборной Германии не хватало поддержки на .

По данным Sport1.de, Флик и игроки надеются, что перед Евро-2024, который пройдет в Германии, команду будут лучше поддерживать. Они видели, как поддерживали сборные Аргентины, Бразилии и Марокко на ЧМ-2022, и заметили, что немцы плохо относятся к национальной команде.

Флик и его штаб с трудом справлялись с постоянной критикой сборной Германии перед ЧМ-2022.

Также на команду повлияли споры вокруг повязки One Love. Они раздражали некоторых игроков и привели к разногласиям в команде.

Флик надеется, что перед футбол будет на первом плане, а негативная атмосфера вокруг сборной сменится на единение среди болельщиков.

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