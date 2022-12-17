«Месси перед пасом протащил по всему флангу лучшего защитника ЧМ – Гвардиола. Cловно Марадона в него вселился». Адани об игре Аргентина – Хорватия

Теги ПСЖ Даниэле Адани бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани высказался об игре Лионеля Месси против Хорватии (3:0).

35-летний аргентинец забил и отдал голевой пас в полуфинальном матче ЧМ-2022.

«Он не просто отдал результативную передачу – перед этим он протащил по всему флангу сильнейшего защитника чемпионата мира, Йошко Гвардиола.

Он сыграл с позиции силы, не как Месси, а так, словно в него вселился Марадона», – сказал Адани в интервью Corriere della Sera.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные