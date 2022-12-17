«Месси перед пасом протащил по всему флангу лучшего защитника ЧМ – Гвардиола. Cловно Марадона в него вселился». Адани об игре Аргентина – Хорватия

Экс-защитник «Интера» высказался об игре против (3:0).

35-летний аргентинец забил и отдал голевой пас в полуфинальном матче .

«Он не просто отдал результативную передачу – перед этим он протащил по всему флангу сильнейшего защитника чемпионата мира, .

Он сыграл с позиции силы, не как Месси, а так, словно в него вселился Марадона», – сказал Адани в интервью Corriere della Sera.

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