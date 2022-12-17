Модрич – первый полевой игрок, сыгравший все семь матчей на ЧМ в возрасте 37+ лет

Теги Реал Мадрид Сборная Хорватии по футболу Дино Дзофф Лука Модрич Питер Шилтон ЧМ-2022 Футбол

Лука Модрич сыграл во всех семи матчах сборной Хорватии на ЧМ-2022.

37-летний полузащитник вышел на поле с первых минут в матче за третье место против сборной Марокко (1:1, первый тайм).

Ранее только вратари Питер Шилтон (1990) и Дино Дзофф (1982) проводили семь матчей на одном чемпионате мира в возрасте 37+ лет.

Таким образом, футболист, представляющий «Реал», стал первым полевым игроком, который сыграл во всех семи играх турнира в возрасте 37+ лет.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Марокко.

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