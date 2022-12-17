Модрич – первый полевой игрок, сыгравший все семь матчей на ЧМ в возрасте 37+ лет
Лука Модрич сыграл во всех семи матчах сборной Хорватии на ЧМ-2022.
37-летний полузащитник вышел на поле с первых минут в матче за третье место против сборной Марокко (1:1, первый тайм).
Ранее только вратари Питер Шилтон (1990) и Дино Дзофф (1982) проводили семь матчей на одном чемпионате мира в возрасте 37+ лет.
Таким образом, футболист, представляющий «Реал», стал первым полевым игроком, который сыграл во всех семи играх турнира в возрасте 37+ лет.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Марокко.
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