Модрич – первый полевой игрок, сыгравший все семь матчей на ЧМ в возрасте 37+ лет

сыграл во всех семи матчах сборной на .

37-летний полузащитник вышел на поле с первых минут в матче за третье место против сборной Марокко (1:1, первый тайм).

Ранее только вратари Питер Шилтон (1990) и (1982) проводили семь матчей на одном чемпионате мира в возрасте 37+ лет.

Таким образом, футболист, представляющий « », стал первым полевым игроком, который сыграл во всех семи играх турнира в возрасте 37+ лет.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Марокко.

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