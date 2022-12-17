Бруну – Сантушу: «Вы вернули маленькой стране веру, что она может быть среди больших. История сотворена»

Бруну Фернандеш поблагодарил Фернандо Сантуша после отставки из сборной .

«Большое спасибо тренеру Фернандо Сантушу. Спасибо за возможность представлять нашу страну и за доверие, оказанное мне в последние годы.

Будучи португальцем, благодарю вас за то, что вывели Португалию на первое место в Европе и вернули маленькой стране уверенность и веру в то, что она может быть среди больших.

Были моменты славы и радости. Были моменты печали и разочарования, но история сотворена, и ваше имя навсегда останется в сердцах всех португальцев», – написал полузащитник « » в соцсетях.

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