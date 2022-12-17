Бруну – Сантушу: «Вы вернули маленькой стране веру, что она может быть среди больших. История сотворена»
Бруну Фернандеш поблагодарил Фернандо Сантуша после отставки из сборной Португалии.
«Большое спасибо тренеру Фернандо Сантушу. Спасибо за возможность представлять нашу страну и за доверие, оказанное мне в последние годы.
Будучи португальцем, благодарю вас за то, что вывели Португалию на первое место в Европе и вернули маленькой стране уверенность и веру в то, что она может быть среди больших.
Были моменты славы и радости. Были моменты печали и разочарования, но история сотворена, и ваше имя навсегда останется в сердцах всех португальцев», – написал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в соцсетях.
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