Сантуш об уходе из сборной Португалии: «Руководя командой, делаешь трудные выборы, и всегда будут недовольные»

высказался после ухода с поста главного тренера сборной .

«Я покидаю команду с чувством огромной благодарности, быть тренером сборной, представлять страну – это привилегия. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которой я достиг.

Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной.

Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Теперь я стану одним из вас – из миллионов, поддерживающих сборную», – сказал Сантуш.

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