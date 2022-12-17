Давид Трезеге: «У Мбаппе здоровые амбиции, он хочет стать лучше Месси. Жизнь рядом с с Лео и Неймаром помогает ему учиться»
Давид Трезеге высказался об амбициях Килиана Мбаппе.
«Я считаю, что приходит поколение новых игроков – Мбаппе, Холанда.
У [Килиана] здоровые амбиции, он хочет стать лучше Месси, это его мотивация. Повседневная жизнь рядом с с Лео и Неймаром помогает ему учиться», – сказал бывший нападающий сборной Франции.
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