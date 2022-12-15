Де Хеа про «МЮ»: «Стараюсь быть лидером, брать на себя ответственность и помогать молодым»

Давид де Хеа рассказал, как на него повлияла игра за « ».

«Думаю, я очень изменился с тех пор, как приехал сюда. Я стал более зрелым и теперь чувствую себя одним из самых опытных игроков в команде. Я могу быть лидером, брать ответственность, и я должен показывать это.

Легко говорить, когда дела идут хорошо, но когда начинаются проблемы, нужно проявить себя и быть вместе с командой и болельщиками.

Я стараюсь подавать пример и тренироваться должным образом, чтобы все видели это. Могу дать несколько советов молодым игрокам, но самое главное – продолжать хорошо играть», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

Контракт Давида де Хеа с «МЮ» действует до конца текущего сезона. Ранее Эрик тен Хаг заявлял, что вопрос о будущем вратаря рассмотрят во время ЧМ-2022.

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