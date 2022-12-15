Швайнштайгер о тен Хаге и «МЮ»: «Он принимает непростые решения, но иначе не сократить отставание от «Сити». Команда восстанавливается»

Теги Бастиан Швайнштайгер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги ЧМ-2022 Эрик тен Хаг Футбол

Бастиан Швайнштайгер оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Очевидно, мой брат знает его немного лучше, чем я, потому что работал с ним.

Но вы можете видеть, каким тренером является Эрик тен Хаг. Я имею в виду, что в «Аяксе» он проделал отличную работу, чтобы играть в такой футбол с теми игроками, которые у него были. Это было потрясающе.

Очевидно, ему приходится принимать некоторые непростые решения [в «Манчестер Юнайтед»], но кто-то должен это делать, и я думаю, что сейчас в «МЮ» подходящий момент для этого. В противном случае он не сократит отставание от «Манчестер Сити» и других команд.

Я слежу за «МЮ», насколько это возможно. В течение сезона были и взлеты, и падения. Очевидно, тен Хаг пытается немного изменить менталитет и философию, направить команду на правильный путь, и я думаю, что после крайне неудачного старта «Ман Юнайтед» постепенно восстанавливается и возвращается в нужное русло.

Возможно, перерыв на чемпионат мира не так уж плох, это даст больше времени освоиться. Я с нетерпением жду следующих игр в АПЛ и, конечно, желаю тен Хагу и «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего», – сказал экс-игрок «МЮ» и сборной Германии.

Первый матч после ЧМ-2022 «Манчестер Юнайтед» проведет 21 декабря. Команда сыграет против «Бернли» в рамках Кубка английской лиги.

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