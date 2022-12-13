Трушечкин прокомментирует матч Аргентины с Хорватией, Шнякин – Франции с Марокко, Журавель – игру за 3-е место
Опубликован список комментаторов «Матч ТВ» на оставшиеся игры ЧМ-2022.
13 декабря, 22:00 (по московскому времени)
Полуфинал, Аргентина – Хорватия, Роман Трушечкин
14 декабря, 22:00
Полуфинал, Франция – Марокко, Дмитрий Шнякин
17 декабря, 18:00
Матч за третье место, Тимур Журавель
18 декабря, 18:00
Финал, Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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