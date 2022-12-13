Трушечкин прокомментирует матч Аргентины с Хорватией, Шнякин – Франции с Марокко, Журавель – игру за 3-е место

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу телевидение Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Роман Трушечкин Тимур Журавель Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Опубликован список комментаторов «Матч ТВ» на оставшиеся игры ЧМ-2022.

13 декабря, 22:00 (по московскому времени)

Полуфинал, АргентинаХорватия, Роман Трушечкин

14 декабря, 22:00

Полуфинал, ФранцияМарокко, Дмитрий Шнякин

17 декабря, 18:00

Матч за третье место, Тимур Журавель

18 декабря, 18:00

Финал, Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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