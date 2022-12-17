Гендиректор Суперлиги: «Проект не мертв, а очень даже жив. Его миссия – улучшить турниры Европы»

Гендиректор Суперлиги рассказал о миссии турнира.

Ранее генеральный адвокат Европейского суда Атанасиос Рантос заявил, что правила и не нарушают законы Евросоюза и дают организациям право блокировать вступление клубов в сторонние турниры и наказывать игроков, которые участвуют в матчах.

«Это было мнение генерального адвоката, решение будет вынесено весной. Важно объяснить юридическую концепцию того, что произошло и что должно произойти.

Суперлига не мертва, она очень даже жива. Миссия заключается в радикальном улучшении европейских футбольных турниров. Это захватывающая и очень нужная миссия.

У клубов есть стремление развиваться в более инновационной среде, добиваться экономической стабильности и вернуть интерес болельщиков», – заявил Бернд Райхарт.

Гендиректор Суперлиги: «Футбол конкурирует с Netflix или Amazon Prime. В Европе лучшее начинается только с четвертьфиналов»

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