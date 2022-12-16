Гендиректор Суперлиги: «Футбол конкурирует с Netflix или Amazon Prime. В Европе лучшее начинается только с четвертьфиналов»

Генеральный директор назвал главных конкурентов футбола.

«Нам нужно предлагать новые инновационные форматы. В Европе лучший футбол начинается только с четвертьфиналов, с апреля по май.

Показатели идут вниз – аудитория, тиражи спортивных газет. Футбол не конкурирует с велоспортом или баскетболом.

Футбол конкурирует с Netflix или Amazon Prime», – заявил Бернд Райхарт.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ