Юран о «Локо»: «Эксперты говорят, что точно не вылетит. Кто-то верил, что «Рубин» опустится в Первую лигу?»

оценил перспективы ива» после назначения Галактионова.

– В ближайшее время «Локомотив» возглавит (интервью вышло до назначения Галактионова – прим. Sports.ru). Это панацея от всех бед?

– Не знаю, по какому принципу сейчас выбирают тренера. О чем думает руководство клуба? Слышу от некоторых специалистов, экспертов, что «Локомотив» точно не вылетит. Но это футбол!

В свое время даже «Спартак» вылетал. Да далеко за примером ходить не нужно. Кто-то верил в прошлом сезоне, что «Рубин» опустится в первую лигу? Увы, все реально. Если что-то делаешь не так, футбол этого не прощает. Надо трезво смотреть на вещи.

«Локомотив» находится в очень сложной ситуации. И вот тут нужен опытный специалист, стрессоустойчивый, перед которым будет стоять конкретная задача – спасти команду от вылета. Тренер без опыта в «Локомотиве» – очень рискованно. Вы же видите, что произошло в «Сочи»?

– Опытные игроки не приняли Вадима Гаранина?

– Да. Похоже на то. Гаранин проработал во второй лиге. Потом немного в первой – и сразу в «Сочи». И вот что получилось... Как бы в «Локо» не случилось так же. К сожалению, в нашем футболе такая ментальность...

– Какая?

– При назначении тренера игроки, условно говоря, смотрят в «Википедию», наводят справки: а что это за тренер, а чего он вообще добился, а где поиграл? И кто-то начинает сомневаться в компетенции наставника, – сказал экс-главный тренер «Химок».

Ранее стало известно, что новым тренером «Локомотива» стал Михаил Галактионов. По итогам 17 туров железнодорожники занимают 14 место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.