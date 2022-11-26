«Рубин» обсуждал с Николичем назначение на пост тренера («Чемпионат»)

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Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич может получить работу в Мелбет Первой лиге.

С 43-летним специалистом контактировал «Рубин». Стороны обсуждали возможное назначение серба главным тренером, утверждает источник «Чемпионата».

Николич находится без работы с октября 2021 года. «Рубин» на данный момент идет на 4-м месте, набрав 34 очка за 19 матчей.

Слуцкий ушел из «Рубина» без неустойки. В договоре по инициативе тренера не было пункта о компенсации

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