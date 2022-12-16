Канчельскис о лимите: «В Англии легионерам нужно 25% матчей за сборную. В России все изменится, если принять такое»
Андрей Канчельскис призвал пересмотреть подход к лимиту на легионеров в Мир РПЛ.
«Чтобы к нам приезжали легионеры уровня Халка, нужны какие-то решения от наших руководителей.
Возьмите, к примеру, Италию или Англию. Там нужно было сыграть 25% матчей за сборную своей страны. Когда я приезжал, нужно было сыграть 50% матчей за сборную своей страны.
Если ты выступаешь за сборную, ты уже игрок совсем другого уровня, чем те бразильцы, которых к нам привозили пачками.
Все зависит от федерации. Если они примут такой закон и будут его придерживаться, то все изменится.
Но у нас в федерации работают не футбольные люди. Они ничего не понимают и не знают. Если ты никогда не играл в футбол, не варился в этой кухне и вдруг начинаешь говорить, что ты разбираешься, тут, конечно, возникают вопросы.
Последний матч сборной показал, что у нас нет перспективных футболистов. Когда будут приезжать футболисты из других стран, тогда наши ребята будут тянуться, возможно, даже навязывать противостояние.
Ведь у каждого есть самолюбие. И он будет думать: «Почему он играет, а я нет?»
А если есть конкуренция, идет развитие и клуба, и игрока», – отметил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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