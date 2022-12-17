Евгений Бушманов: «Считаю себя спартаковцем при всем уважении к ЦСКА. Красно-белые показывали умный футбол, была разница стилей»
Евгений Бушманов заявил, что считает себя спартаковцем.
Экс-защитник выступал за красно-белых в 1989–1992 и 1998–2000 годах. За ЦСКА он играл с 1992 по 1996 год.
«С большим уважение отношусь и к «Спартаку», и к ЦСКА, рад, что мне удалось поиграть в этих командах. Но при всем уважении к ЦСКА я считаю себя спартаковцем, потому что болел за эту команду с детства.
Мне нравилось, как команда играет, она показывала умный футбол, была разница стилей. «Спартак» мне ближе», — сказал экс-защитник «Спартака» и ЦСКА.
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