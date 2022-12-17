Гендиректор «Ахмата» о сборной Марокко: «Мы в Чечне за них болели. Надеемся, что их успех поспособствует привлечению молодых ребят к футболу»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Ахмед Айдамиров Футбол

Генеральный директор «Ахмата» отреагировал на игру сборной Марокко на ЧМ-2022.

В субботу Марокко сыграет за 3-е место с Хорватией.

«Футбол в Африке и так давно уже развивается семимильными шагами. Очень много молодых ребят, которые воспитываются в европейский странах. Алжирский, марокканский футбол уже давно на подъеме.

Естественно, этот успех придаст новый дополнительный импульс в развитии детского футбола. Это большое достижение – впервые в истории африканская команда достигла полуфинала. К сожалению, не смогли пробиться в финал, но показали очень достойную игру.

Мы в Чечне за них болели, переживали. Будет ли способствовать достижение Марокко увеличению интереса к футболу в Чечне? Это же не тотализатор какой-то, где сразу возникает спрос. Но мы, конечно, надеемся, что их успех поспособствует привлечению молодых ребят», — сказал Ахмед Айдамиров.

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