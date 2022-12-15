Агент Пиняева получит 60 млн рублей за переход игрока в «Локо» (Иван Карпов)
Известна сумма, которую агент Сергея Пиняева получит за переход игрока в «Локомотив».
По информации Ивана Карпова, Павел Андреев договорился о подписном бонусе для игрока в 60 миллионов рублей. Такую же сумму получит и сам агент.
«Локомотив» готов заплатить такую сумму, так как считает Пиняева хорошим активом, за который в перспективе можно выручить гораздо большую сумму.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» подпишет двух игроков «Крыльев Советов» – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
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