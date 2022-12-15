Агент Пиняева получит 60 млн рублей за переход игрока в «Локо» (Иван Карпов)

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев Сергей Пиняев деньги Футбол

Известна сумма, которую агент Сергея Пиняева получит за переход игрока в «Локомотив».

По информации Ивана Карпова, Павел Андреев договорился о подписном бонусе для игрока в 60 миллионов рублей. Такую же сумму получит и сам агент.

«Локомотив» готов заплатить такую сумму, так как считает Пиняева хорошим активом, за который в перспективе можно выручить гораздо большую сумму.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подпишет двух игроков «Крыльев Советов» – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные