Агент Пиняева получит 60 млн рублей за переход игрока в «Локо» (Иван Карпов)

Известна сумма, которую агент Сергея Пиняева получит за переход игрока в .

По информации Ивана Карпова, договорился о подписном бонусе для игрока в 60 миллионов рублей. Такую же сумму получит и сам агент.

«Локомотив» готов заплатить такую сумму, так как считает Пиняева хорошим активом, за который в перспективе можно выручить гораздо большую сумму.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подпишет двух игроков – Сергея Пиняева и .

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