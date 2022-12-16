Тчуамени и Тео пропустили тренировку Франции за 2 дня до финала ЧМ-2022

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Орельен Тчуамени и Тео Эрнандес не участвовали в тренировке сборной Франции в пятницу.

Полузащитник «Реала» страдает от ушиба бедра, а у защитника «Милана» возникли проблемы с коленом.

Кроме них, также не тренировались простудившиеся Ибрагима Конате, Рафаэль Варан и Кингсли Коман.

В воскресенье, 18 декабря, состоятся финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

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