У Тео проблемы со здоровьем перед финалом ЧМ – в игре с Марокко его дважды ударили в колено. С Аргентиной он сыграет, скорее всего

У Тео Эрнандеса проблемы со здоровьем перед финалом .

Как пишет L’Équipe, за физическим состояним левого защитника сборной наблюдают врачи.

В полуфинале ЧМ-2022 против сборной (2:0) Тео получил несколько болезненных ударов по ногам – дважды его ударили в колено.

Сейчас в сборной Франции считают, что участие Эрнандеса в финале ЧМ-2022 не находится под угрозой. Несмотря на это, за его состоянием внимательно следят.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ