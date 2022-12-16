У Тео проблемы со здоровьем перед финалом ЧМ – в игре с Марокко его дважды ударили в колено. С Аргентиной он сыграет, скорее всего
У Тео Эрнандеса проблемы со здоровьем перед финалом ЧМ-2022.
Как пишет L’Équipe, за физическим состояним левого защитника сборной Франции наблюдают врачи.
В полуфинале ЧМ-2022 против сборной Марокко (2:0) Тео получил несколько болезненных ударов по ногам – дважды его ударили в колено.
Сейчас в сборной Франции считают, что участие Эрнандеса в финале ЧМ-2022 не находится под угрозой. Несмотря на это, за его состоянием внимательно следят.
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