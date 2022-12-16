У Тео проблемы со здоровьем перед финалом ЧМ – в игре с Марокко его дважды ударили в колено. С Аргентиной он сыграет, скорее всего

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У Тео Эрнандеса проблемы со здоровьем перед финалом ЧМ-2022.

Как пишет L’Équipe, за физическим состояним левого защитника сборной Франции наблюдают врачи.

В полуфинале ЧМ-2022 против сборной Марокко (2:0) Тео получил несколько болезненных ударов по ногам – дважды его ударили в колено.

Сейчас в сборной Франции считают, что участие Эрнандеса в финале ЧМ-2022 не находится под угрозой. Несмотря на это, за его состоянием внимательно следят.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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