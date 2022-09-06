«Болонья» уволила Михайловича. У команды 3 ничьих и 2 поражения за 5 туров Серии А

«Болонье» предстоит найти нового главного тренера.

Клуб объявил об увольнении , возглавлявшего команду с 2019 года.

«Это самое сложное решение за то время, что я возглавляю клуб. За эти годы у нас были и прекрасные, и болезненные моменты, которые сделали наши отношения по-настоящему крепкими», – отметил президент Джоуи Сапуто.

На данный момент занимает 16-е место, не одержав ни одной победы за 5 туров Серии А. На ее счету 3 ничьих и 2 поражения. 11 сентября команда примет «Фиорентину».