«Болонья» уволила Михайловича. У команды 3 ничьих и 2 поражения за 5 туров Серии А

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«Болонье» предстоит найти нового главного тренера.

Клуб объявил об увольнении Синиши Михайловича, возглавлявшего команду с 2019 года.

«Это самое сложное решение за то время, что я возглавляю клуб. За эти годы у нас были и прекрасные, и болезненные моменты, которые сделали наши отношения по-настоящему крепкими», – отметил президент Джоуи Сапуто.

На данный момент «Болонья» занимает 16-е место, не одержав ни одной победы за 5 туров Серии А. На ее счету 3 ничьих и 2 поражения. 11 сентября команда примет «Фиорентину».

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