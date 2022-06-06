Яшин, Блохин, Нетто, Стрельцов, Бессонов и Демьяненко – в символической сборной СССР от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала символическую сборную СССР.
Команда была составлена по схеме 4-2-4. В нее вошли:
Вратарь: Лев Яшин.
Защитники: Анатолий Демьяненко, Муртаз Хурцилава, Альберт Шестернев, Владимир Бессонов.
Полузащитники: Игорь Нетто, Валерий Воронин.
Нападающие: Григорий Федотов, Олег Блохин, Эдуард Стрельцов, Игорь Численко.
Запасные: Ринат Дасаев, Михаил Огоньков, Александр Чивадзе, Анатолий Башашкин, Евгений Ловчев, Федор Черенков, Давид Кипиани, Слава Метревели, Никита Симонян, Всеволод Бобров, Михаил Месхи.