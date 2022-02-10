Левандовски получил 4 награды за 2021 год от IFFHS, включая приз лучшему игроку мира

Международная федерация футбольной истории и статистики ( ) вручила форварду «Баварии» Роберту Левандовскому четыре награды по итогам 2021 года.

33-летний поляк победил в номинациях: «Лучший игрок мира», «Лучший бомбардир в топ-лигах», «Лучший бомбардир по итогам календарного года» и «Лучший бомбардир в международных турнирах».

Еще никогда в истории IFFHS – а именно с 1987 года – один игрок не выигрывал более двух наград за один год. По два приза брали Лионель Месси в 2012 году, Криштиану Роналду в 2014 году и Левандовски в 2020 году.

«Стать первым футболистом, получившим 4 награды IFFHS за один год, – большая честь! Большое спасибо всем, кто сопровождал меня в моем футбольном приключении», – сказал поляк.