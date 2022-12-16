ФИФА еще не выбрала формат ЧМ-2026 – либо 16 групп по 3 команды, либо 12 по 4

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ФИФА еще не определилась с форматом проведения ЧМ-2026.

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация еще обсудит формулу проведения турнира, в котором поучаствуют 48 команд.

«После этого чемпионата мира и успеха групп по четыре команды, который был невероятным, нам придется заново обсудить, какой формат будет лучше – 16 групп по 3 команды или 12 групп по 4 команды», – сказал Инфантино.

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