ФИФА еще не выбрала формат ЧМ-2026 – либо 16 групп по 3 команды, либо 12 по 4
ФИФА еще не определилась с форматом проведения ЧМ-2026.
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация еще обсудит формулу проведения турнира, в котором поучаствуют 48 команд.
«После этого чемпионата мира и успеха групп по четыре команды, который был невероятным, нам придется заново обсудить, какой формат будет лучше – 16 групп по 3 команды или 12 групп по 4 команды», – сказал Инфантино.
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