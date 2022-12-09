Колосков о словах Инфантино о том, что групповой этап ЧМ-2022 – лучший в истории: «А потом про ЧМ-2026 скажет, что лучше никогда не было. Такая политика»

оценил высказывание .

Президент ФИФА назвал групповой этап лучшим в истории.

«Он не передумал, что в России был лучший чемпионат мира — это просто такая политика. Он объявит в конце концов, что в Катаре лучше, чем в России, а потом про Америку, Канаду и Мексику (страны-хозяйки – прим. Sports.ru) скажет, что лучше вообще никогда не было.

К сожалению, он так скажет, чтобы подчеркнуть, что Катар оправдал его надежды. Но чемпионат в России был признан лучшим не президентом федерации, а советом Международной федерации футбола. А совет – это 30 с лишним человек во главе с президентом. Поэтому я бы сначала подождал окончания чемпионата, а потом уже смотрел что и как», — сказал почетный президент РФС.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ