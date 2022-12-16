ФИФА будет проводить «Мировые серии» в четные годы – турнир с 4 сборными из разных конфедераций

ФИФА будет проводить «Мировые серии» с участием сборных из разных конфедераций.

Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Организация будет устраивать выставочные матчи с участием четырех команд, каждая из которых будет представлять разные конфередации футбола. Турнир будет называться «Мировые серии» ФИФА.

«Мы планируем использовать мартовские окна в четные годы под проведение товарищеских турниров между четырьмя командами из разных конфедераций. Это мероприятие будет называться «Мировая серия», – сказал Инфантино.

Ранее президент ФИФА объявил, что с 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды.

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