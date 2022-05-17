«ПСЖ» давал Мбаппе 4,7 млн евро в месяц – больше всех в мире, но деньги не повлияли на решение Килиана о будущем

«ПСЖ» был готов дать самую большую зарплату в мировом футболе.

Как пишет Sky Sports, французский клуб предлагал нападающему контракт с увеличением зарплаты в два раза. По нему Мбаппе получал бы около 4 млн фунтов (примерно 4,7 млн евро) в месяц и стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Кроме того, парижане давали Мбаппе подписной бонус в размере примерно 100 млн фунтов (чуть более 118 млн евро). В соглашении были бы прописаны бонусы за количество голов, получение «Золотого мяча» и победу в Лиге чемпионов. Также Мбаппе получил бы полный контроль над имиджевыми правами.

«ПСЖ» знает, что в «Реале» нападающий будет получать гораздо меньше, и финансовый аспект не влиял на его решение о будущем.

Сейчас прекратил борьбу за 23-летнего форварда. Клуб ждет, что скоро Килиан объявит о переходе в .

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 36 голов и отдал 21 передачу в 44 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до июня этого года.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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