Бензема возобновил тренировки с «Реалом». Он не играет со 2 ноября и пропускает ЧМ из-за травмы

Нападающий Карим Бензема завершил восстановление от травмы бедра.

Француз сегодня возобновил тренировки в составе . Также к занятиям приступил защитник .

Бензема с 19 октября провел лишь одну игру (2 ноября против «Селтика» в Лиге чемпионов) и пропускает в результате повреждения, полученного на тренировке в сборной .

Со статистикой обладателя «Золотого мяча» можно ознакомиться здесь.

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