Бензема возобновил тренировки с «Реалом». Он не играет со 2 ноября и пропускает ЧМ из-за травмы

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Давид Алаба Футбол

Нападающий Карим Бензема завершил восстановление от травмы бедра.

Француз сегодня возобновил тренировки в составе «Реала». Также к занятиям приступил защитник Давид Алаба.

Бензема с 19 октября провел лишь одну игру (2 ноября против «Селтика» в Лиге чемпионов) и пропускает ЧМ-2022 в результате повреждения, полученного на тренировке в сборной Франции.

Со статистикой обладателя «Золотого мяча» можно ознакомиться здесь.

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