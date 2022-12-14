Давид Трезеге: «Зидан – величайший идол Франции. Один из лучших кандидатов на пост тренера сборной, если Дешам уйдет»
Давид Трезеге считает, что Зинедин Зидан мог бы тренировать сборную Францию.
– Как вы думаете, будет ли Зидан тренировать сборную Франции после чемпионата мира?
– Общественное мнение хочет этого. Зидан – величайший идол Франции. Он выигрывал титулы с мадридским «Реалом», и мы знаем, что такой тип управления он может привнести и в национальную команду.
Именно Дешам будет решать, когда уйти в отставку. Если он это сделает, то Зидан – один из лучших кандидатов на эту должность.
С эмоциональной стороны, французский народ хочет, чтобы Зизу стал будущим тренером французской команды, – сказал экс-форвард сборной Франции.
Сегодня французы встретятся с Марокко в полуфинале ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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