считает, что мог бы тренировать сборную Францию.

– Как вы думаете, будет ли Зидан тренировать сборную Франции после чемпионата мира?

– Общественное мнение хочет этого. Зидан – величайший идол Франции. Он выигрывал титулы с мадридским , и мы знаем, что такой тип управления он может привнести и в национальную команду.

Именно Дешам будет решать, когда уйти в отставку. Если он это сделает, то Зидан – один из лучших кандидатов на эту должность.

С эмоциональной стороны, французский народ хочет, чтобы Зизу стал будущим тренером французской команды, – сказал экс-форвард сборной Франции.

Сегодня французы встретятся с Марокко в полуфинале . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дешам останется в сборной Франции как минимум до Евро-2024. От приглашения Зидана отказались (Le Parisien)

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