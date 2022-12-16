Хомуха о переходе РФС в Азию: «Еще не факт, что примут. Австралия, Корея, Япония могут возразить – им не нужен сильный соперник»

оценил возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Валерий Карпин не так давно заявил о необходимости перехода из УЕФА в АФК. Как считаете, нужен ли этот переход и какие есть нюансы?

– Нюансы предельно просты – еще не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут.

Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как , , Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.

– И все же, ваша позиция – ждать полноценного возвращения в или прорабатывать вариант с переходом в АФК?

– Здесь сложно говорить. Если при переговорах УЕФА займет позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остается никаких вариантов, кроме попытаться перейти в Азию.

– Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Южная Корея и Япония вышли в плей-офф чемпионата мира. Справедливо ли мы недооцениваем Азию на фоне Европы и Южной Америки?

– Нет-нет, мы часто на юношеском уровне с ними играли, и они всегда демонстрировали хорошую организацию игры.

Особенно Япония, у которой подъем, они уже на протяжении последних 10-15 лет работают в определенном направлении, приближенному к испанскому футболу, поэтому их выступление в Катаре ожидаемо, – сказал бывший главный тренер молодежной сборной России.

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