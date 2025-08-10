Морено о словах про зарплату: «То обещание я уже выполнил. Я был очень зол, игроки поняли мою реакцию. Сейчас «Сочи» нужно забыть предыдущие результаты и выигрывать»

Роберт Морено заявил, что отдал обещанную половину своей зарплаты в «Сочи».

После поражения от «Акрона» со счетом 0:4 во 2-м туре Мир РПЛ главный тренер южан заявил , что отдаст половину месячной зарплаты.

Сегодня «Сочи » играет с «Динамо » в 4-м туре Мир РПЛ .

«Могу сказать только хорошие слова про команду Карпина , его смелый стиль, мне этот стиль также импонирует. Что касается нашей команды, результаты важны, они предопределяют многое, но каждый решает сам, каким способом добиваться результата. Надеюсь, получится порадовать болельщиков и показать хорошую игру, добиться нужного результата.

Говоря о выборе стартового состава, это совокупность факторов. Мы учитываем и форму игроков, и их доступность, потому что есть травмированные. Мы учитывали все это при выборе стартового состава.

Что касается обещания отдать половину зарплаты, вы помните, я был очень зол, игроки так же поняли мою реакцию. То обещание я уже выполнил. Сейчас нам нужно только сконцентрироваться на том, чтобы забыть предыдущие результаты и сосредоточиться на следующих матчах и выигрывать», – сказал Морено .