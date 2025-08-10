  • Спортс
  • Морено о словах про зарплату: «То обещание я уже выполнил. Я был очень зол, игроки поняли мою реакцию. Сейчас «Сочи» нужно забыть предыдущие результаты и выигрывать»
3

Роберт Морено заявил, что отдал обещанную половину своей зарплаты в «Сочи».

После поражения от «Акрона» со счетом 0:4 во 2-м туре Мир РПЛ главный тренер южан заявил, что отдаст половину месячной зарплаты.

Сегодня «Сочи» играет с «Динамо» в 4-м туре Мир РПЛ.

«Могу сказать только хорошие слова про команду Карпина, его смелый стиль, мне этот стиль также импонирует. Что касается нашей команды, результаты важны, они предопределяют многое, но каждый решает сам, каким способом добиваться результата. Надеюсь, получится порадовать болельщиков и показать хорошую игру, добиться нужного результата.

Говоря о выборе стартового состава, это совокупность факторов. Мы учитываем и форму игроков, и их доступность, потому что есть травмированные. Мы учитывали все это при выборе стартового состава.

Что касается обещания отдать половину зарплаты, вы помните, я был очень зол, игроки так же поняли мою реакцию. То обещание я уже выполнил. Сейчас нам нужно только сконцентрироваться на том, чтобы забыть предыдущие результаты и сосредоточиться на следующих матчах и выигрывать», – сказал Морено.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
