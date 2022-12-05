Быстров за переход РФС в Азию: «Смысл унижаться, ложиться под УЕФА? Как забрали лицензии, так потом и отдадут»

выступил за переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Посмотрите – Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в , то я двумя руками и ногами за переход.

Смысл унижаться, ложиться под , думать, что у нас заберут лицензии… Ничего страшного – как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть.

– Есть классная идея, о которой говорит Аршавин – турнир с участием команды из стран бывшего СССР. Как вам?

– Чемпионат СССР славился наличием команд с разными стилями, сумасшедшей конкуренцией. В идеале надо к этому стремиться, но как получиться – неизвестно.

– Но эта идея никак не обсуждается.

– Потому что пока петух не клюнет в одно место, мало кто что делает, – заявил бывший игрок «Спартака» и «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ