«Ман Сити» интересуется Доннаруммой. Клуб готовится к уходу Эдерсона, у которого есть договоренность с «Галатасараем» (Орацио Аккомандо)
«Ман Сити» сделал запрос насчет Джанлуиджи Доннаруммы.
«Горожане» хотят понять, насколько осуществима возможная сделка как с «ПСЖ», так и с окружением вратаря.
По информации журналиста SportMediaset Орацио Аккомандо, «Сити» готовится к уходу Эдерсона, у которого есть предварительная договоренность с «Галатасараем».
Окружение Доннаруммы встретится с «ПСЖ» накануне матча за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который пройдет 13 августа.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31243 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Орацио Аккомандо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости