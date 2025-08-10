«Ман Сити» интересуется Доннаруммой. Клуб готовится к уходу Эдерсона, у которого есть договоренность с «Галатасараем» (Орацио Аккомандо)

«Ман Сити» сделал запрос насчет Джанлуиджи Доннаруммы.

«Горожане» хотят понять, насколько осуществима возможная сделка как с «ПСЖ », так и с окружением вратаря.

По информации журналиста SportMediaset Орацио Аккомандо, «Сити » готовится к уходу Эдерсона , у которого есть предварительная договоренность с «Галатасараем ».

Окружение Доннаруммы встретится с «ПСЖ» накануне матча за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который пройдет 13 августа.