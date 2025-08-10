Сычев о переезде в Европу: «Даже не думал. Родная земля дала тебе все, и ты должен отплатить той же монетой. У нас настолько красивая страна, можно отлично путешествовать и в России»
Дмитрий Сычев заявил, что даже не думал о жизни в Европе.
«Переезд в Европу? Ни в коем случае, даже не думал об этом.
Один из главных моих принципов: родная земля дала тебе все, и ты должен отплатить той же монетой. Я свои опыт, энергию и желание отдаю ради развития таких же детей, каким когда-то был я. Нужно помогать футболу в нашей стране.
Меня даже периодически не тянет приезжать в Европу. У нас настолько красивая страна, замечательные люди. Можно отлично путешествовать и в пределах России. Она ведь очень разнообразная», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Марселя» и сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
