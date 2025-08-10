Экс-капитана «Милана» Калабрию лишили водительских прав за использование смартфона за рулем

Экс-капитана «Милана» Давиде Калабрию лишили водительских прав из-за телефона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Калабрия был остановлен карабинерами за использование смартфона за рулем. Инцидент произошел в коммуне Пуэньяго-суль-Гарда в провинции Брешиа.

Отмечается, что, согласно последней редакции итальянского Кодекса дорожного движения, данное нарушение предусматривает лишение водительских прав на срок от 15 дней до 2 месяцев, а также штраф в размере от 250 до 1000 евро.

Калабрия находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Миланом » в конце июня. Во второй половине прошлого сезона 28-летний правый защитник выступал на правах аренды за «Болонью».