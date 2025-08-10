Мусаев про 1:0 с «Оренбургом»: «Было трудно пробить оборону соперника, рад, что «Краснодар» добился победы. Против «Динамо» будет трудно через три дня после такого матча и такого поля»
В выездном матче 4-го тура Мир РПЛ «быки» победили со счетом 1:0.
«Было очень трудно пробить оборону «Оренбурга». Это боевая команда, плюс искусственное поле, к нему тяжело адаптироваться. Была тяжелая игра, как мы и ожидали. Они ждали нашу ошибку, встречали нас в среднем блоке.
Я рад, что мы добились победы. Важно, что ребята, которые вышли на замену, усилили игру, забили победный гол. Проделана хорошая работа как на поле, так и в подготовке на тренировках. Было много работы.
Расстраивает только травма Оласы, и Мозес получил небольшое повреждение на предыгровой разминке.
Сразу сейчас вылетаем в Москву, будем готовиться к «Динамо» и будем разбираться со всеми проблемами. Нам обязательно нужна ротация. В Москве будет очень трудно через три дня после такого матча и такого поля. Остынем, подумаем и найдем решение», – сказал главный тренер «Краснодара».
«Краснодар» сыграет с «Динамо» 13 августа во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующем туре РПЛ команда сыграет с «Сочи».