Гендиректор «Зенита» о выкупе Алипа: «Он хорошо проявил себя. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой»

прокомментировал полноценный трансфер в «Зенит».

Петербуржский клуб выкупил защитника у . Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года и может быть продлен на сезон.

«Почему выкупили Алипа? Прошло два арендных периода, он проявил себя очень хорошо и профессионально. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой.

Он молодой и талантливый парень, является игроком сборной Казахстана. Когда он выходит на поле, то показывает себя с лучшей стороны», – сказал генеральный директор «Зенита».

Широков о переходе Алипа в «Зенит»: «Мне трудно объяснить, теряюсь в догадках. Не знаю, по каким критериями они его выбрали»

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