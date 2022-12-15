Гендиректор «Зенита» о выкупе Алипа: «Он хорошо проявил себя. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой»
Александр Медведев прокомментировал полноценный трансфер Нуралы Алипа в «Зенит».
Петербуржский клуб выкупил защитника у «Кайрата». Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года и может быть продлен на сезон.
«Почему выкупили Алипа? Прошло два арендных периода, он проявил себя очень хорошо и профессионально. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой.
Он молодой и талантливый парень, является игроком сборной Казахстана. Когда он выходит на поле, то показывает себя с лучшей стороны», – сказал генеральный директор «Зенита».
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