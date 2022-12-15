Гендиректор «Зенита» о выкупе Алипа: «Он хорошо проявил себя. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой»

Теги Зенит премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Александр Медведев высшая лига Казахстан Кайрат Нуралы Алип Чемпионат.com Sports.ru - Казахстан Футбол

Александр Медведев прокомментировал полноценный трансфер Нуралы Алипа в «Зенит».

Петербуржский клуб выкупил защитника у «Кайрата». Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года и может быть продлен на сезон.

«Почему выкупили Алипа? Прошло два арендных периода, он проявил себя очень хорошо и профессионально. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой.

Он молодой и талантливый парень, является игроком сборной Казахстана. Когда он выходит на поле, то показывает себя с лучшей стороны», – сказал генеральный директор «Зенита».

Широков о переходе Алипа в «Зенит»: «Мне трудно объяснить, теряюсь в догадках. Не знаю, по каким критериями они его выбрали»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные