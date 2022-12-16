Экс-судья Федотов о Марчиняке на финале ЧМ-2022: «Польский арбитр – ни о чем. Просто остальные облажались»

оценил назначение на финал ЧМ-2022 Франция – .

«Это политическое решение. В ФИФА все продумали. Маккели нельзя было назначать, так как играет Аргентина, а он нидерландец. Четвертьфинал еще не забыт.

Тэйлора нельзя, так как он из Англии, а там есть история с войной с Аргентиной. Бразилец Сампайо уже много отработал, ему хватит, да и на такие матчи обычно назначают европейцев.

Для Марчиняка это хороший бонус. Но сам польский судья просто ни о чем. ФИФА воспользовалась тем, что все остальные судьи, и в первую очередь Матеу Лаос, облажались. Так что это назначение не за заслуги.

Если Марчиняк отработает хорошо, то увидим его на Евро. Ему 41 год: если ошибется — легко разменяют. Это огромный шанс для поляка. По сути, он теперь всего достиг», — сказал бывший арбитр Мир РПЛ.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ