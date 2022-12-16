считает, что в финале сборная обыграет Францию со счетом 3:1.

— Мне импонирует работа Скалони. От этого в прогнозе и отталкиваюсь. Думаю, он придумает какой-то хитроумный план — и остановит Францию.

У Дешама команда надежная, прагматичная. Но понятная. Ее можно обыграть тренерским конспектом. Плюс у Аргентины есть Месси, который сейчас в потрясающей форме.

— Дня три назад спросил вас: «Кто станет чемпионом мира?» В ответ услышал: «В моих глазах это изначально был победитель матча Англия — . Раз дальше прошла команда Дешама, теперь она для меня и фаворит».

— Да, я придерживался этой точки зрения. Но после полуфиналов все изменилось. Французы в игре с марокканцами не убедили, зато аргентинцы в битве с хорватами произвели грандиозное впечатление.

В первую очередь творческим подходом Скалони и его штаба, где собраны топовые в прошлом футболисты — Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберто Айяла. Видно — они серьезные стратеги, под каждого соперника тщательно разрабатывают игру, – сказал комментатор.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ