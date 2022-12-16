«Аргентина нравится, но победит Франция». Федун о финале ЧМ-2022
Леонид Федун считает, что сборная Франции выиграет ЧМ-2022.
В финальном матче «трехцветные» сыграют в воскресенье с Аргентиной.
«Финал будет прекрасный. Буду болеть за французов. Почему? Люблю Францию. На чем это основывается? На моей любви», – сказал экс-владелец «Спартака».
— Кто станет чемпионом мира?
— Франция.
— Аргентина вам не нравится?
— Нравится, но победит Франция, — добавил Федун.
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