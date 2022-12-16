«Аргентина нравится, но победит Франция». Федун о финале ЧМ-2022

считает, что сборная Франции выиграет .

В финальном матче «трехцветные» сыграют в воскресенье с Аргентиной.

«Финал будет прекрасный. Буду болеть за французов. Почему? Люблю Францию. На чем это основывается? На моей любви», – сказал экс-владелец «Спартака».

— Кто станет чемпионом мира?

— Франция.

— вам не нравится?

— Нравится, но победит Франция, — добавил Федун.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ