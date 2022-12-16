Жулио Сезар о финале ЧМ-2022: «Как бразилец, я должен болеть за Францию. Но не бразильцы хотят, чтобы выиграла Аргентина»

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Жулио Сезар высказался в преддверии воскресного финала ЧМ-2022 Франция – Аргентина.

«Конечно, как бразилец, я должен болеть за Францию. Я люблю Месси, по мне, он невероятен, великолепен, играет красиво.

От соперничества между Бразилией и Аргентиной никуда не деться. Если бы в финале была Бразилия, то аргентинцы тоже болели бы за Францию. Так что не будем лицемерить.

Но не бразильские болельщики хотят, чтобы этот чемпионат мира выиграла Аргентина, поскольку она прекрасно выступает на турнире», – сказал экс-вратарь сборной Бразилии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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