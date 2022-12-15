Антонио Валенсия: «Южная Америка не выигрывала ЧМ 20 лет – это тревожит. Если Аргентина не победит, придется ждать еще 20. Но отрыв Европы не должен быть столь велик»
Экс-хавбек сборной Эквадора Антонио Валенсия оценил положение Южной Америки в футболе.
«Южноамериканские сборные не выигрывали чемпионат мира 20 лет. И это должно вызывать тревогу.
Я не знаю, почему так сложилось. Может, мы не привыкли закрываться на базе на 30 дней. Может, нам больше хочется быть дома с семьями. Не знаю, но это явно проблема для нас. Европа добилась значительного превосходства над нами и со спортивной, и с административной точек зрения.
Если Аргентина не выиграет ЧМ-2022, нам, вероятно, придется ждать еще 20 лет. Если она не выиграет, Европа получит лишь еще большее преимущество. Но разрыв не должен быть таким огромным.
Конечно, Бразилия, Аргентина, Уругвай, даже Эквадор могут выиграть ЧМ в ближайшем будущем. Но это будет тяжело, поскольку южноамериканские футболисты слишком рано уезжают в Европу. Даже 20 лет нам может не хватить», – отметил экс-футболист «Манчестер Юнайтед».
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