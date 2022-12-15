Антонио Валенсия: «Южная Америка не выигрывала ЧМ 20 лет – это тревожит. Если Аргентина не победит, придется ждать еще 20. Но отрыв Европы не должен быть столь велик»

Экс-хавбек сборной Эквадора Антонио Валенсия оценил положение Южной Америки в футболе.

«Южноамериканские сборные не выигрывали чемпионат мира 20 лет. И это должно вызывать тревогу.

Я не знаю, почему так сложилось. Может, мы не привыкли закрываться на базе на 30 дней. Может, нам больше хочется быть дома с семьями. Не знаю, но это явно проблема для нас. Европа добилась значительного превосходства над нами и со спортивной, и с административной точек зрения.

Если Аргентина не выиграет , нам, вероятно, придется ждать еще 20 лет. Если она не выиграет, Европа получит лишь еще большее преимущество. Но разрыв не должен быть таким огромным.

Конечно, , Аргентина, , даже Эквадор могут выиграть ЧМ в ближайшем будущем. Но это будет тяжело, поскольку южноамериканские футболисты слишком рано уезжают в Европу. Даже 20 лет нам может не хватить», – отметил экс-футболист «Манчестер Юнайтед».

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