Лапочкин об игре Аргентины и Нидерландов: «Должно быть добавлено 7:45. Где-то две лишних дал – и все произошло на 11-й минуте»
Сергей Лапочкин высказался о добавленном времени в матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами.
На игре работала бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.
«У меня есть один друг, который очень скрупулезный. И вот он подсчитал, что ко вопросу тайму должно было быть добавлено 7:45, столько потратили на все остановки, а он дал десять.
То есть обычно судьи не любят очень много добавлять, а тут десять. Он где-то две минуты дал лишних. И все произошло на одиннадцатой минуте.
Мы об этом все время говорим, что на этом чемпионате мира аномальное количество добавленного времени. И я вот не знаю, хорошо это или нет.
Но матч стал легендарным из-за этого. Где он нашел десять минут? Реально непонятно», – сказал экс-арбитр ФИФА в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».
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