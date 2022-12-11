Лапочкин об игре Аргентины и Нидерландов: «Должно быть добавлено 7:45. Где-то две лишних дал – и все произошло на 11-й минуте»

высказался о добавленном времени в матче между и Нидерландами.

На игре работала бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.

«У меня есть один друг, который очень скрупулезный. И вот он подсчитал, что ко вопросу тайму должно было быть добавлено 7:45, столько потратили на все остановки, а он дал десять.

То есть обычно судьи не любят очень много добавлять, а тут десять. Он где-то две минуты дал лишних. И все произошло на одиннадцатой минуте.

Мы об этом все время говорим, что на этом чемпионате мира аномальное количество добавленного времени. И я вот не знаю, хорошо это или нет.

Но матч стал легендарным из-за этого. Где он нашел десять минут? Реально непонятно», – сказал экс-арбитр ФИФА в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.