Бернарду об уходе Сантуша: «Вспоминается удовольствие от работы с великим человеком, который навсегда останется в истории португальского футбола»
Бернарду Силва отреагировал на уход Фернанду Сантуша из сборной Португалии.
Специалист покинул пост главного тренера после 8 лет работы с командой.
«Большое спасибо нашему тренеру Фернанду Сантушу. Тренер, который около 8 лет назад привел меня в нашу национальную сборную. Тренер, который выиграл единственные два титула в нашей истории.
[Вспоминается] много моментов радости, а также не так много моментов печали, но прежде всего и, что более важно, удовольствие от работы с великим человеком, который навсегда останется в истории нашего футбола», – написал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии.
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