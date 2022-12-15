Бернарду об уходе Сантуша: «Вспоминается удовольствие от работы с великим человеком, который навсегда останется в истории португальского футбола»

отреагировал на уход из сборной .

Специалист покинул пост главного тренера после 8 лет работы с командой.

«Большое спасибо нашему тренеру Фернанду Сантушу. Тренер, который около 8 лет назад привел меня в нашу национальную сборную. Тренер, который выиграл единственные два титула в нашей истории.

[Вспоминается] много моментов радости, а также не так много моментов печали, но прежде всего и, что более важно, удовольствие от работы с великим человеком, который навсегда останется в истории нашего футбола», – написал полузащитник « » и сборной Португалии.

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